В Рязани из оборота изъяли 30 партий молочной продукции

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-24T17:40:26+03:00

По итогам проверок Роспотребнадзор вынес 89 постановлений на сумму 1 млн 100 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

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За девять месяцев текущего года сотрудники рязанского Роспотребнадзора изъяли из оборота 30 партий молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. Общий вес изъятого составил около 1400 кг.

Основные причины забраковки молочной продукции:

- отсутствие маркировки, не позволяющей установить изготовителя, дату выработки и срок годности;

- отсутствие товаросопроводительной документации;

- продажа молока, сметаны и других продуктов с истекшим сроком годности.

По итогам проверок Роспотребнадзор вынес 89 постановлений на сумму 1 млн 100 тысяч рублей.

Кроме того, за девять месяцев специалисты исследовали около 2 тысяч проб молочной продукции. Удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям, составляет 3,6%; по физико-химическим показателям, включая показатели идентификации - 1,6%.

«Отмечается снижение фальсифицированной молочной продукции, в том числе в учреждениях социальной сферы», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU