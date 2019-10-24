В Рязани из оборота изъяли 30 партий молочной продукции
За девять месяцев текущего года сотрудники рязанского Роспотребнадзора изъяли из оборота 30 партий молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. Общий вес изъятого составил около 1400 кг.
Основные причины забраковки молочной продукции:
- отсутствие маркировки, не позволяющей установить изготовителя, дату выработки и срок годности;
- отсутствие товаросопроводительной документации;
- продажа молока, сметаны и других продуктов с истекшим сроком годности.
По итогам проверок Роспотребнадзор вынес 89 постановлений на сумму 1 млн 100 тысяч рублей.
Кроме того, за девять месяцев специалисты исследовали около 2 тысяч проб молочной продукции. Удельный вес проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим показателям, составляет 3,6%; по физико-химическим показателям, включая показатели идентификации - 1,6%.
«Отмечается снижение фальсифицированной молочной продукции, в том числе в учреждениях социальной сферы», — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU