2019-10-24T13:32:05+03:00
Общество

Началось строительство дороги между двумя районами Рязанской области

Она напрямую соединит села Церлево и Чубарово. Между ними около 5 километров, но ехать приходится 90
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: mintrans.ryazangov.ruФото: mintrans.ryazangov.ru
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В Рязанской области начали строительство дороги между Чучковским и Сасовским районами. Она напрямую соединит села Церлево и Чубарово, сообщает региональный минтранс.

Прокладка нового участка дорожной сети протяженностью 5,5 километра займет два года и обойдется в сумму более 160 миллионов рублей. В качестве подрядчика выступает ООО «СтройКапиталлГрупп».

Первый этап работ – подготовительный: расчистка территории и снятие верхнего слоя грунта. Также в 2019-м должны успеть возвести земляное полотно и установить водопропускные трубы. На следующий год начнется устройство дорожной одежды. Сдать объект в эксплуатацию планируют к 30 сентября 2020-го.

Отметим, что попасть из Церлево в Чубарово пока можно только объездным путем длиной почти 90 километров.

Фото: mintrans.ryazangov.ru

Фото: mintrans.ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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