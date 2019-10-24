В Рязани три недели назад исчез подросток – объявлены поиски
Андрей Феклистов может находиться в любом районе и городе региона
Фото: Лиза Алерт.
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В Рязани пропал 15-летний Андрей Феклистов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, местонахождения подростка неизвестно с 3 октября 2019 года. Может находиться в любом районе и городе Рязанской области.
Приметы: рост 166 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые.
Одежда: неизвестно.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Всем, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Феклистова, необходимо звонить по телефонам: 8 (906)-545-41-41, 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
ИСТОЧНИК KP.RU