Юрий Быков на «Вечернем Урганте» рассказал о неудачном отпуске в Италии
Гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом» стал уроженец Новомичуринска Юрий Быков. Программа вышла в эфир 23 октября.
Как и год назад, в случае с фильмом «Завод» (тогда вместе с Быковым пришел актер Денис Шведов), режиссера пригласили в связи с премьерой. Новая драма носит название «Сторож» и была снята под Рязанью – на территории бывшего санатория «Сосновый бор».
В беседе с Иваном Ургантом Быков, который одновременно был режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в «Стороже», признался, что в последнее время вел затворнический образ жизни, как и его персонаж. Рассказал о своем первом заграничном отпуске и о том, почему закончил его не в Италии, а на берегу Оки.
Режиссер и актер Юрий Быков о фильме Сторож и приключениях в Италии. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 23.10.2019.Выпуск от 23.10.19
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