Юрий Быков на «Вечернем Урганте» рассказал о неудачном отпуске в Италии

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-24T11:09:04+03:00

Гостем шоу режиссер из Рязанской области стал в связи с премьерой фильма «Сторож»

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Гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом» стал уроженец Новомичуринска Юрий Быков. Программа вышла в эфир 23 октября.

Как и год назад, в случае с фильмом «Завод» (тогда вместе с Быковым пришел актер Денис Шведов), режиссера пригласили в связи с премьерой. Новая драма носит название «Сторож» и была снята под Рязанью – на территории бывшего санатория «Сосновый бор».

В беседе с Иваном Ургантом Быков, который одновременно был режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в «Стороже», признался, что в последнее время вел затворнический образ жизни, как и его персонаж. Рассказал о своем первом заграничном отпуске и о том, почему закончил его не в Италии, а на берегу Оки.

Режиссер и актер Юрий Быков о фильме Сторож и приключениях в Италии. Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 23.10.2019.Выпуск от 23.10.19

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ИСТОЧНИК KP.RU