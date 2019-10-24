В Рязани пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку
23 октября около 12:30 на улице Весенней в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
76-летний рязанец на автомобиле «Лада Гранта», по предварительной информации на регулируемом перекрестке, сбил 11-летнюю девочку. Школьница получила травмы, медики оказали ей помощь.
Кроме этой аварии за прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых 3 человека погибли и 4 получили травмы. Инспекторы выявили 12 пьяных водителей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В страшной аварии на Куйбышевском шоссе погибли два водителя
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU