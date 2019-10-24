2019-10-24T10:49:37+03:00
Происшествия

В Рязани пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку

Школьница получила травмы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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23 октября около 12:30 на улице Весенней в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

76-летний рязанец на автомобиле «Лада Гранта», по предварительной информации на регулируемом перекрестке, сбил 11-летнюю девочку. Школьница получила травмы, медики оказали ей помощь.

Кроме этой аварии за прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых 3 человека погибли и 4 получили травмы. Инспекторы выявили 12 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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