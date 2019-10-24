Прокуратура увидела антисанитарию в роддоме №4

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-24T09:37:55+03:00

Главному врачу больницы, к которой он относится, внесли представление

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Прокуратура Московского района провела проверку в родильном доме №4. Это реакция на видео, опубликованное в соцсети, где женщина критикует условия содержания в медучреждении, показывает грязные порванные простыни и порванную ночную рубашку.

Нарушения санитарных правил проверяющие действительно обнаружили, но касаются они состояния отделки. Так, в палате №18 отделения патологии беременности осыпается штукатурка и отслаивается краска, а в палате №16 обнаружены следы подтеков и поражения грибком в санузле.

- Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку нарушают права граждан, в том числе на качественное оказание медицинской помощи, - отмечается в отчете.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главврачу городской больницы №10, к которой относится роддом.

Рязань. Роддом №4.

ИСТОЧНИК KP.RU