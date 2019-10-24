2019-10-24T09:37:55+03:00
Общество

Прокуратура увидела антисанитарию в роддоме №4

Главному врачу больницы, к которой он относится, внесли представление
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Московского района провела проверку в родильном доме №4. Это реакция на видео, опубликованное в соцсети, где женщина критикует условия содержания в медучреждении, показывает грязные порванные простыни и порванную ночную рубашку.

Нарушения санитарных правил проверяющие действительно обнаружили, но касаются они состояния отделки. Так, в палате №18 отделения патологии беременности осыпается штукатурка и отслаивается краска, а в палате №16 обнаружены следы подтеков и поражения грибком в санузле.

- Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку нарушают права граждан, в том числе на качественное оказание медицинской помощи, - отмечается в отчете.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главврачу городской больницы №10, к которой относится роддом.

Рязань. Роддом №4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страдают сотни детей. Рязанцы просят губернатора построить школу в Кальном
В Рязани три недели назад исчез подросток – объявлены поиски
Задержана председатель ТСЖ, похищавшая взносы рязанцев за капремонт
В Рязани определились с лучшим блюдом «Новогодней столицы»
Юрий Быков на «Вечернем Урганте» рассказал о неудачном отпуске в Италии
В Рязани пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнюю девочку
Варламов: Активное уничтожение Рязани ведется именно в последние годы
В центре Рязани на месте снесенного дома сделали бесплатную парковку
Расселение аварийного фонда в регионе идет по графику
Опубликованы фото из подпольной нарколаборатории в Рязанской области
В рязанскую колонию на КамАЗе пытались провести несколько десятков телефонов
Экс-полицейского – виновника смертельного ДТП - суд отправил под домашний арест
В Рязани предложили помиловать девушку, совершившую пьяное смертельное ДТП
На несколько дней Рязань станет столицей русского фортепиано
«Ростелеком» поможет оцифровать и сохранить урожай
Крест на лесной дороге: место, где бандиты убили 19 человек, обозначили памятным знаком
На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество
Рязанский подрядчик повторно уложит асфальт в сасовском парке