В центре Рязани на месте снесенного дома сделали бесплатную парковку

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-24T08:51:03+03:00

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На месте снесенного дома по улице Свободы оборудовали бесплатную парковку, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам зампреда рязанского правительства Евгения Беленцкого, «важно развивать бесплатное парковочное пространство по всему городу, особенно у социально значимых объектов».

Отметим, что под парковку отдали территорию площадью 1320 кв. метров. Участок заасфальтировали и установили по периметру бордюрный камень.

Отмечается, что парковку организовали по просьбе жителей города, так как рядом расположена детская клиническая больница.

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Фото: администрация Рязани.

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Чтобы оформить парковочное свидетельство, собственникам самых экологичных машин необходимо обратиться в территориальный отдел МФЦ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU