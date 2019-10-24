В центре Рязани на месте снесенного дома сделали бесплатную парковку
На месте снесенного дома по улице Свободы оборудовали бесплатную парковку, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам зампреда рязанского правительства Евгения Беленцкого, «важно развивать бесплатное парковочное пространство по всему городу, особенно у социально значимых объектов».
Отметим, что под парковку отдали территорию площадью 1320 кв. метров. Участок заасфальтировали и установили по периметру бордюрный камень.
Отмечается, что парковку организовали по просьбе жителей города, так как рядом расположена детская клиническая больница.
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Фото: администрация Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU