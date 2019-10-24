2019-10-24T08:51:03+03:00
Общество

В центре Рязани на месте снесенного дома сделали бесплатную парковку

Под стоянку машин власти отдали участок площадью 1320 квадратных метров
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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На месте снесенного дома по улице Свободы оборудовали бесплатную парковку, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам зампреда рязанского правительства Евгения Беленцкого, «важно развивать бесплатное парковочное пространство по всему городу, особенно у социально значимых объектов».

Отметим, что под парковку отдали территорию площадью 1320 кв. метров. Участок заасфальтировали и установили по периметру бордюрный камень.

Отмечается, что парковку организовали по просьбе жителей города, так как рядом расположена детская клиническая больница.

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Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

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Чтобы оформить парковочное свидетельство, собственникам самых экологичных машин необходимо обратиться в территориальный отдел МФЦ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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