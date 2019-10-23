У дороги на Александро-Невский обнаружен труп
Характер травм говорит о наезде грузовика. Последний уехал с места ДТП в неизвестном направлении
Изменить размер текста:
В Рязанской области у дороги, соединяющей трассу «Каспий» с поселком Александро-Невский, обнаружили труп. Как выяснилось, погибший – 21-летний житель села Боровок (при нем был паспорт).
Как сообщает издательство «Пресса», информация поступила от проезжавшего мимо водителя около 4 часов утра. Изучив характер травм, специалисты сделали вывод, что смерть молодого человека могла наступить из-за наезда большегруза.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело. Скрывшегося с места происшествия водителя разыскивают.
ИСТОЧНИК KP.RU