В Рязани до середины ноября закроют улицу Электрозаводскую
В Рязани до 10 ноября на улице Электрозаводской - от пересечения с улицей Циолковского до пересечения с улицей Урицкого и от пресечения с Урицкого до пересечения с улицей Лермонтова - будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По информации властей, на улице Электрозаводской пройдет капитальный ремонт канализационного коллектора.
«На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Обращаемся к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU