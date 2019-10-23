В Рязани до середины ноября закроют улицу Электрозаводскую

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-23T14:55:02+03:00

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Рязани до 10 ноября на улице Электрозаводской - от пересечения с улицей Циолковского до пересечения с улицей Урицкого и от пресечения с Урицкого до пересечения с улицей Лермонтова - будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, на улице Электрозаводской пройдет капитальный ремонт канализационного коллектора.

«На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Обращаемся к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU