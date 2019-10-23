Чиновников городской администрации Рязани станет на 15% меньше

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-23T13:07:41+03:00

На работу в качестве муниципальных служащих будет ходить меньше на 140 человек. Фото: Павел АВЕРИН

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Новая структура городской исполнительной власти утверждена депутатами Рязгордумы на внеочередном заседании 23 октября. В ней объединили должности первого замглавы и замглавы, руководителя аппарата. Остальные четыре заместителя будут курировать те же управления, что и сейчас. При этом кандидатура Сергея Савина оказалась «подвешенной в воздухе». Он никак не прокомментировал свое будущее в качестве госслужащего.

В новой структуре нет префектур районов. Их функции, как и обсуждалось ранее, планируется передать муниципальному казенному учреждению. Где и трудоустроятся, если захотят, нынешние префекты, в должности заместителей. В другое МКУ, в частности, войдут управление главного бухгалтера и отдел информационных технологий.

Обоснованием новой структуры стало заявление сити-менеджера Елены Сорокиной о том, что число муниципальных служащих сократится значительно, на 140 человек, а это – 15%.

- И это только первый этап, в ходе которого расходы городского бюджета в этой части сократятся на 4 миллиона, - заявила глава администрации Рязани. – При этом права тех, кого коснется оптимизация, ущемлены не будут.

Отметим, что голосование на внеочередном заседании гордумы не прошло гладко. Депутат от ЛДПР Дмитрий Репников не удовлетворился «графической схемой» (см.фото).

Новая структура городской администрации.

Коммунист Петр Пыленок заявил, что в новой структуре нет акцента на стратегическое и территориальное планирование. Он предложил создать два управления, чтобы в них вошли эти функции – основная масса депутатов проголосовала против этого предложения.

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ИСТОЧНИК KP.RU