Полиция передала в суд дело пса Мухтара, изувеченного хозяином

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-23T13:02:18+03:00

В ходе расследования, которое без вмешательства извне и не началось бы, вина подозреваемого подтвердилась

Изменить размер текста: A A

В Сасовский районный суд передано уголовное дело против местного жителя, который изувечил пса Мухтара и этим «прославился» практически на всю страну. Его вина подтвердилась в ходе расследования, которое могло вообще не начаться, если бы не общественный резонанс и вмешательство прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 13 августа в селе Гавриловское 49-летний мужчина избил собаку палкой (хотя некоторые утверждают, что вилами), сломал ей челюсть и лапу. Ему вменяется статья «Жестокое обращение с животными», предусматривающая штраф до 80 тысяч или лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, участковый, прежде проводивший «проверку» по заявлению зооактивистов, в возбуждении уголовного дела отказал, так как… не смог связаться с хозяином Мухтара.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сасовец, изувечивший своего пса: Мухтар мне снится каждую ночь

В селе, где животных принято не лечить, а убивать, стали травить единственную женщину, которая заступилась за раненую собаку. Мы съездили в рязанскую глубинку и познакомились с хозяином собаки. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU