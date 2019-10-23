Полиция передала в суд дело пса Мухтара, изувеченного хозяином
В Сасовский районный суд передано уголовное дело против местного жителя, который изувечил пса Мухтара и этим «прославился» практически на всю страну. Его вина подтвердилась в ходе расследования, которое могло вообще не начаться, если бы не общественный резонанс и вмешательство прокуратуры.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 13 августа в селе Гавриловское 49-летний мужчина избил собаку палкой (хотя некоторые утверждают, что вилами), сломал ей челюсть и лапу. Ему вменяется статья «Жестокое обращение с животными», предусматривающая штраф до 80 тысяч или лишение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, участковый, прежде проводивший «проверку» по заявлению зооактивистов, в возбуждении уголовного дела отказал, так как… не смог связаться с хозяином Мухтара.
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