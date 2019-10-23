Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают токари

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-23T11:08:06+03:00

Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата токаря в Рязани составляет 41 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН

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Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты токарей в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата токаря в Рязани составляет 41 тысяч рублей.

Для примера, в соседних городах токари получают следующие зарплаты:

- Владимир – 39 тысяч рублей;

- Тула – 41 тысяч рублей;

- Липецк и Тамбов – 36 тысяч рублей;

- Москва – 60 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее мы сообщали о среднемесячной зарплате в Рязани хирургов, офтальмологов и переводчиков.

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Отбор будет строгим, конечно. Подать документы можно будет до середины ноября (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU