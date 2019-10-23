В Рязани легковушка сбила ребенка на самокате

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-23T10:13:05+03:00

Это случилось на пешеходном переходе напротив кинотеатра «Октябрь»

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23 октября на улице Новоселов в Рязани сбили 11-летнего ребенка. Он двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП случилось напротив кинотеатра «Октябрь» примерно в 17.30. Наезд совершил 29-летний житель Рязанского района за рулем Chevrolet Aveo.

В результате ребенка с травмами доставили в медучреждение. Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Всего в 4 ДТП за сутки пострадали 4 человека. Автоинспекторы выявили почти 10 тысяч нарушений ПДД.

Фото: УМВД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU