Перед рязанцами публично отчитается Светлана Горячкина и министры ее блока

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-23T09:30:32+03:00

Желающие смогут задать вопросы, касающиеся финансов, экономики региона, а также имущественных и земельных отношений

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24 октября в Рязани состоится публичный отчет заместителя председателя областного правительства Светланы Горячкиной и министров курируемого ею блока. Это:

- и.о. министра промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев;

- министр финансов Марина Наумова;

- министр имущества и земельных отношений Михаил Майоров.

Желающих прийти на мероприятие и задать свои вопросы просят регистрироваться через сайт leader-id.ru. Также будет организована прямая трансляция.

Публичный отчет, как и прежде, пройдет в «Точке кипения» (ул. Каширина, 1а) в неудобное для рязанцев время – 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU