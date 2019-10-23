Перед рязанцами публично отчитается Светлана Горячкина и министры ее блока
24 октября в Рязани состоится публичный отчет заместителя председателя областного правительства Светланы Горячкиной и министров курируемого ею блока. Это:
- и.о. министра промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев;
- министр финансов Марина Наумова;
- министр имущества и земельных отношений Михаил Майоров.
Желающих прийти на мероприятие и задать свои вопросы просят регистрироваться через сайт leader-id.ru. Также будет организована прямая трансляция.
Публичный отчет, как и прежде, пройдет в «Точке кипения» (ул. Каширина, 1а) в неудобное для рязанцев время – 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU