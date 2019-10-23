2019-10-23T09:30:32+03:00
Политика

Перед рязанцами публично отчитается Светлана Горячкина и министры ее блока

Желающие смогут задать вопросы, касающиеся финансов, экономики региона, а также имущественных и земельных отношений
Антон КОНОВАЛОВ
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Светлана Горячкина. Фото: ryazangov.ruСветлана Горячкина. Фото: ryazangov.ru
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24 октября в Рязани состоится публичный отчет заместителя председателя областного правительства Светланы Горячкиной и министров курируемого ею блока. Это:

- и.о. министра промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев;

- министр финансов Марина Наумова;

- министр имущества и земельных отношений Михаил Майоров.

Желающих прийти на мероприятие и задать свои вопросы просят регистрироваться через сайт leader-id.ru. Также будет организована прямая трансляция.

Публичный отчет, как и прежде, пройдет в «Точке кипения» (ул. Каширина, 1а) в неудобное для рязанцев время – 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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