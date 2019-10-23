В Рязанском областном суде открылась вакансия судьи
В Рязанском областном суде открылась вакансия судьи. Соответствующе объявление опубликовано 23 октября.
Заявления от соискателей будут принимать каждый будний день в управлении судебного департамента Рязанской области. Последний день приема необходимых документов – 15 ноября.
Рассматривать все поступившие заявления будут уже в следующем году — 31 января, на заседании квалификационной коллегии судей Рязанской области.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Заявления от соискателей необходимо подавать в кабинет №8б в управлении судебного департамента по адресу: Рязань, улица Николодворянская, 12.
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ИСТОЧНИК KP.RU