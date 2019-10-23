2019-10-23T07:40:30+03:00
Общество

В Рязанском областном суде открылась вакансия судьи

Заявления от соискателей принимаются до 15 ноября в судебном департаменте
Яков РЫКОВ
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В Рязанском областном суде открылась вакансия судьи.В Рязанском областном суде открылась вакансия судьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязанском областном суде открылась вакансия судьи. Соответствующе объявление опубликовано 23 октября.

Заявления от соискателей будут принимать каждый будний день в управлении судебного департамента Рязанской области. Последний день приема необходимых документов – 15 ноября.

Рассматривать все поступившие заявления будут уже в следующем году — 31 января, на заседании квалификационной коллегии судей Рязанской области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Заявления от соискателей необходимо подавать в кабинет №8б в управлении судебного департамента по адресу: Рязань, улица Николодворянская, 12.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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