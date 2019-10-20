2019-10-20T16:20:11+03:00
Общество

Новая неделя в Рязани начнется с сухого теплого дня

Управление МЧС распространило прогноз гидрометеорологов на понедельник, 21 октября
Сергей ЮРЧЕНКО
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Сухая теплая осень – редкость для центральной РоссииСухая теплая осень – редкость для центральной РоссииФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанский центр гидрометеорологии спрогнозировал погоду на понедельник, 21 октября. На своем сайте этот прогноз опубликовало управление МЧС по Рязанской области.

Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ожидается ночью от +5 до +10°С, днем от +14 до +19ºС. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. Естественный радиационный фон 0,12 мкЗв/час. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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