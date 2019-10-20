Рязанские электрички поменяют расписание почти на две недели

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-20T15:52:50+03:00

Опаздывать к отправлению электрички нельзя, так как расписание сейчас выполняется точно Фото: Александр КАРАВАЕВ

Изменения коснутся ряжского направления: время отправления и прибытия изменится

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В связи с производством путевых работ изменится время отправления некоторых электричек, следующих по направлению Рязань-Ряжск.

23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 6, 7, 8, 11 ноября электропоезд № 6304 Рязань-2 – Ряжск, оправлением в 9.00, будет отправляться в 10.09

2, 5 ноября электропоезд № 6304 Рязань-2 – Ряжск, оправлением в 9.00, будет отправляться в 9.13

23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 5, 6, 7, 8, 11 ноября электропоезд № 6306 Рязань-2 – Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 14.54

Электропоезд № 6305 Ряжск – Рязань-2, прибытием в Рязань в 14.59, будет прибывать в 16.15

Электропоезд № 6309 Ряжск – Рязань-2, прибытием в Рязань в 19.18, будет прибывать в 19.42

ИСТОЧНИК KP.RU