Рязанские электрички поменяют расписание почти на две недели
В связи с производством путевых работ изменится время отправления некоторых электричек, следующих по направлению Рязань-Ряжск.
23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 6, 7, 8, 11 ноября электропоезд № 6304 Рязань-2 – Ряжск, оправлением в 9.00, будет отправляться в 10.09
2, 5 ноября электропоезд № 6304 Рязань-2 – Ряжск, оправлением в 9.00, будет отправляться в 9.13
23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 5, 6, 7, 8, 11 ноября электропоезд № 6306 Рязань-2 – Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 14.54
Электропоезд № 6305 Ряжск – Рязань-2, прибытием в Рязань в 14.59, будет прибывать в 16.15
Электропоезд № 6309 Ряжск – Рязань-2, прибытием в Рязань в 19.18, будет прибывать в 19.42
ИСТОЧНИК KP.RU