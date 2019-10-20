2019-10-20T15:25:18+03:00
Общество

9 ноября в Рязани на свой «Субботник» соберутся айтишники

9 ноября в Рязани на свой «Субботник» соберутся айтишники На большой конференции с бесплатным участием специалисты по компьютерным программам будут заводить полезные знакомства
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Масштабная конференция #ITsubbotnik, рассчитанная на специалистов по работе с компьютерной техникой, программами и интернет-проектами, пройдет в Рязани в конгресс-отеле «Амакс» 9 ноября. В нашем городе она будет проводиться уже в четвертый раз. Эксперты разных направлений IT-сферы расскажут о своем опыте в разработке и тестировании программного обеспечения. Участие в конференции бесплатное, но нужно пройти регистрацию по адресу конференции.

#ITsubbotnik традиционно собирает более сотни представителей IT-индустрии Рязани и соседних городов. На этот раз участники услышат доклады по направлениям: QA, eCommerce, Business analysis, .NET, Frontend, Java. В зале им можно будет пообщаться с выступающими, задать вопросы, а в зоне кофе-брейков обсудить последние новости в сфере информационных технологий и завести полезные знакомства. В игровой зоне можно будет отдохнуть между докладами, а в фотозоне – сделать эффектные снимки. Также на конференции предложат поучаствовать в конкурсе и выиграть полезные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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