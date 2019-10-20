2019-10-20T13:52:13+03:00
Недвижимость

1300 рязанцев очистили 12 парков и скверов: теперь там удобно гулять

Общегородской субботник 19 октября прошел при теплой погоде, без ветра и дождя
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В местах, где образовались древесные завалы, пришла на помощь техникаВ местах, где образовались древесные завалы, пришла на помощь техника
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19 октября в Рязани прошел общегородской субботник по уборке парков, скверов и зеленых зон вдоль улиц. Пока чиновники областного правительства очищали Торговый городок, представители других учреждений, предприятий и территориальных комитетов общественного самоуправления в количестве почти 1300 человек наводили порядок еще на 11 территориях: в Дубовой роще в Шереметьево, в Ильиной дубраве около Голенчина, в парке имени Белякова, в скверах Космонавтов и Керамзавода, в зеленых зонах на проезде Завражнова, улицах Гражданская, Высоковольтная, Березовая, Стройкова, 11-м Совхозном проезде, улицах Тимуровцев и Советской Армии.

Привлекалось 35 единиц техники. Всего силами муниципальных предприятий и дирекции благоустройства города было вывезено свыше 200 кубометров различного мусора и 100 кубометров древесных отходов. Следующий субботник намечен на 26 октября, если позволит погода. В эту субботу было на редкость тепло и сухо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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