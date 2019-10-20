В Рязани в последний день октября выступит звезда русского романса
31 октября на сцене Рязанской филармонии выступит один из самых ярких представителей современной классической эстрады, оперный певец Альберт Жалилов. Он был победителем телепроекта «Живой звук», участником проектов «Главная сцена» и «Танцы со звездами», лауреатом конкурсов «Романсиада», «Весна романса» в Санкт-Петербурге, имени Изабеллы Юрьевой в Таллине.
Баритон Альберта Джалилова, уроженца Астрахани, дипломированного юриста и выпускника консерватории, прозвучит в Рязани вместе с музыкой в исполнении Михаила Егиазаряна (фортепиано). Вместе они представят рязанцам программу «Романс при свечах». Начало в 19:00 в зале камерной музыки Рязанской филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU