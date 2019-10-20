В Рязани в последний день октября выступит звезда русского романса

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-20T13:30:21+03:00

Оперный и эстрадный певец Альберт Джалилов, приедет в областную филармонию с программой «Романс при свечах»

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31 октября на сцене Рязанской филармонии выступит один из самых ярких представителей современной классической эстрады, оперный певец Альберт Жалилов. Он был победителем телепроекта «Живой звук», участником проектов «Главная сцена» и «Танцы со звездами», лауреатом конкурсов «Романсиада», «Весна романса» в Санкт-Петербурге, имени Изабеллы Юрьевой в Таллине.

Баритон Альберта Джалилова, уроженца Астрахани, дипломированного юриста и выпускника консерватории, прозвучит в Рязани вместе с музыкой в исполнении Михаила Егиазаряна (фортепиано). Вместе они представят рязанцам программу «Романс при свечах». Начало в 19:00 в зале камерной музыки Рязанской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU