Объявлены поиски 31-летнего скопинца, пропавшего еще в начале мая

СЕГОДНЯ 20:38 2019-10-19T20:38:36+03:00

Александр Сватов не выходит на связь с родственниками более полугода. О его судьбе ничего неизвестно

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области разыскивают 31-летнего Александра Сватова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина пропал в Скопине еще в начале мая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Может находиться в любом городе и районе Рязанской области.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Одежда: неизвестно.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам известна хоть какая-либо информация о местонахождении Александра Сватова, просьба звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

За розыск потерявшегося кота в Рязани объявили награду в 10 000 рублей

Хозяева животного обращаются за помощью к горожанам (подробнее).

От пушистого красавца по имени Нафаня сбежал хозяин

Сейчас котик находится у ветеринарных врачей, но это чудо ищет верного друга и дом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU