2019-10-19T20:38:36+03:00
Происшествия

Объявлены поиски 31-летнего скопинца, пропавшего еще в начале мая

Александр Сватов не выходит на связь с родственниками более полугода. О его судьбе ничего неизвестно
Яков РЫКОВ
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Фото: Лиза Алерт.Фото: Лиза Алерт.
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В Рязанской области разыскивают 31-летнего Александра Сватова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина пропал в Скопине еще в начале мая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Может находиться в любом городе и районе Рязанской области.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Одежда: неизвестно.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам известна хоть какая-либо информация о местонахождении Александра Сватова, просьба звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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