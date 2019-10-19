Объявлены поиски 31-летнего скопинца, пропавшего еще в начале мая
В Рязанской области разыскивают 31-летнего Александра Сватова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, мужчина пропал в Скопине еще в начале мая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Может находиться в любом городе и районе Рязанской области.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.
Одежда: неизвестно.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вам известна хоть какая-либо информация о местонахождении Александра Сватова, просьба звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU