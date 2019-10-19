2019-10-19T18:14:42+03:00
Звезды

Состоялся премьерный показ фильма Юрия Быкова «Сторож»

На премьере побывала делегация из Рязанского региона
Яков РЫКОВ
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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19 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера очередного фильма рязанского режиссера Юрия Быкова «Сторож». На премьере побывала и делегация из Рязани. Об этом сообщает региональное правительство.

Напомним, съемки проходили в санатории «Сосновый бор» в Солотче. Перед премьерным показом «Сторожа» режиссер поблагодарил за помощь чиновников областного правительства и губернатора Любимова.

— Спасибо огромное тем, кто делал эту картину - моей съемочной группе, артистам, продюсерам, всем, кто создавал этот фильм. Я надеюсь, то, что мы задумали, получится, — цитирует режиссера ТАСС.

ВАЖНО!

В прокат лента Юрия Быкова «Сторож» выйдет 24 октября. Посмотреть фильм можно будет во всех кинотеатрах страны.

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Однако снятый под Рязанью «Сторож» вошел в основную программу «Кинтоавра»-2019 (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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