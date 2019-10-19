Состоялся премьерный показ фильма Юрия Быкова «Сторож»
19 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера очередного фильма рязанского режиссера Юрия Быкова «Сторож». На премьере побывала и делегация из Рязани. Об этом сообщает региональное правительство.
Напомним, съемки проходили в санатории «Сосновый бор» в Солотче. Перед премьерным показом «Сторожа» режиссер поблагодарил за помощь чиновников областного правительства и губернатора Любимова.
— Спасибо огромное тем, кто делал эту картину - моей съемочной группе, артистам, продюсерам, всем, кто создавал этот фильм. Я надеюсь, то, что мы задумали, получится, — цитирует режиссера ТАСС.
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В прокат лента Юрия Быкова «Сторож» выйдет 24 октября. Посмотреть фильм можно будет во всех кинотеатрах страны.
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Однако снятый под Рязанью «Сторож» вошел в основную программу «Кинтоавра»-2019 (читать подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU