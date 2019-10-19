Рязанские коммунисты пообщались с экс-депутатом Анастасией Пушкиной

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-19T17:37:09+03:00

Депутат-самовыдвиженец и председатель комитета по социальным вопросам и спорту Совета депутатов города Новомичуринска покинула пост, раскритиковав деятельность местных властей

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10 октября депутат Новомичуринского Совета депутатов Анастасия Пушкина написала заявление об отставке по собственному желанию. Она написала открытое письмо, в котором назвала причину, побудившую ее уйти из Совета депутатов.

«Я баллотировалась для поддержки незащищенной группы жителей: инвалидов, пенсионеров, молодых мамочек с детьми. Программа доступной среды, с которой я шла на выборы, отработана на 70%, остальные 30% я доработаю как активный житель нашего прекрасного Новомичуринска. А статус депутата ровным счетом ничего не решает и не дает никаких привилегий» - написала тогда депутат.

Через несколько дней первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров пообщался с Анастасией Пушкиной, и задал ей предметные вопросы о политической жизни, социальных проблемах Новомичуринска и многое другое.

Беседа с Анастасией Пушкиной.Депутат-самовыдвиженец и председатель комитета по социальным вопросам и спорту Совета депутатов Новомичуринска Анастасия Пушкина покинула свой пост, раскритиковав деятельность местных властей.

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ИСТОЧНИК KP.RU