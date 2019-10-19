2019-10-19T13:16:34+03:00
Экономика

Бизнесмен Дмитрий Малахов может создать в Рязани промышленный технопарк

Директор ООО «Атрон» обсудил инвестиционные проекты с губернатор Николаем Любимовым
Александр РАДЫГИН
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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19 октября в правительстве Рязанской области состоялась встреча губернатора Николая Любимова с бизнесменом Дмитрием Малаховым. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона.

На встрече стороны обсудили инвестиционные проекты, которые компания ООО «Атрон» реализует в Рязанской области. В частности, речь шла о реконструкции Пронского маслозавода, стоимость которой составляет 400 млн рублей.

«Уже введены в работу несколько цехов по производству молока и масла, планируется запуск линий для изготовления другой молочной продукции», — пишет губернатор.

Кроме того, благодаря инвестициям, среднемесячный выпуск продукции завода «Бордер» вырос на 21%, создано более 100 рабочих мест.

«В этом году предприятию удалось получить займ в размере 160 млн рублей в Фонде развития промышленности. Это существенное дополнение к имеющимся 877 млн инвестиций для дальнейшей модернизации этого производства. Сейчас компания готова создать в Рязани промышленный технопарк. Будем готовить документы для получения федеральной субсидии», — пообещал Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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