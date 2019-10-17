В Сапожковском районе охотник случайно застрелил приятеля

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-17T10:20:02+03:00

Следователи Кораблинского МСО проводят проверку по факту гибели от огнестрельного ранения 39-летнего рязанца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина решил проверить карабин на наличие патрона в патроннике и выстрелил в водителя

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Следователи Кораблинского МСО проводят проверку по факту гибели от огнестрельного ранения 39-летнего рязанца, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, вечером 16 октября в селе Красный угол Сапожковского района один из охотников, находясь на заднем сиденье остановившегося автомобиля, решил проверить охотничий карабин на наличие патрона в патроннике. В результате случайного выстрела пуля попала в шею водителя, который находился рядом с машиной.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU