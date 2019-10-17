В Рязани разрабатывают проекты пристроек еще к двум детсадам

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-17T09:56:45+03:00

В 2020 году планируется сдать пять объектов на 400 мест

Изменить размер текста: A A

В Рязани в 2019 году начинается строительство пристроек к детсадам №№22, 108, 112, 125, 140. Уже в 2020-м они позволят создать 400 мест для детей раннего возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам совещания, на котором обсуждалась реализация нацпроекта «Демография».

Пристройки еще к двум учреждениям - №№110 и 121 - проектируются. Кроме того, в мэрии обсуждают еще два объекта.

Пока в Рязани закончили пристройки к детсадам №№106, 146, 150, 139 и 154 на 380 детей. В 2021-м темп планируется не сбавлять и обеспечить 500 дополнительных мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три рязанских детсада начали принимать малышей в ясли

В группах уже оборудовали игровые помещения, спальни, санитарные комнаты, раздевалки и буфетные. Стоимость пристроек составила более 160 млн рублей. (ПОДРОБНЕЕ)

Рязанский детсад обязал родителей сдавать деньги на ремонт и благоустройство

Один из детсадов Михайловского района включил в локальные документы положение, обязывающее родителей помогать дошкольному учреждению. Это стало известно после прокурорской проверки. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU