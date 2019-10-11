Губернатор исправил сообщение о раскрытии убийства ветерана и его жены
Губернатор Рязанской области Николай Любимов исправил свое сообщение о раскрытии бесчеловечного преступления – убийства ветерана войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны. Глава региона добавил только одно слово «возможные», но оно кардинально меняет всю суть поста. Теперь сообщение читается так:
«Страшное, бесчеловечное преступление раскрыто. Возможные виновные в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены найдены. Все подробности уже скоро».
Ранее сообщение выглядело следующим образом:
Фото: личная страница Николая Любимова в "ВКонтакте".
Напомним, признать человека виновным в том или ином преступлении может только суд, а назвать его убийцей допустимо только после вступления приговора в законную силу. Взятый под стражу 20-летний Максим Куприн в настоящее время имеет статус обвиняемого. Расследование уголовного дела еще не закончено.
Между тем в сообщении Николая Любимова по-прежнему идет речь о нескольких [возможных] виновных в двойном убийстве. Ждем обещанных скорых подробностей.
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ИСТОЧНИК KP.RU