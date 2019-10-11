Губернатор исправил сообщение о раскрытии убийства ветерана и его жены

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-11T11:30:45+03:00

Глава Рязанского региона добавил только одно слово, которое кардинально меняет всю суть его поста на личной странице в социальной сети

Изменить размер текста: A A

Губернатор Рязанской области Николай Любимов исправил свое сообщение о раскрытии бесчеловечного преступления – убийства ветерана войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны. Глава региона добавил только одно слово «возможные», но оно кардинально меняет всю суть поста. Теперь сообщение читается так:

«Страшное, бесчеловечное преступление раскрыто. Возможные виновные в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены найдены. Все подробности уже скоро».

Ранее сообщение выглядело следующим образом:

Фото: личная страница Николая Любимова в "ВКонтакте".

Напомним, признать человека виновным в том или ином преступлении может только суд, а назвать его убийцей допустимо только после вступления приговора в законную силу. Взятый под стражу 20-летний Максим Куприн в настоящее время имеет статус обвиняемого. Расследование уголовного дела еще не закончено.

Между тем в сообщении Николая Любимова по-прежнему идет речь о нескольких [возможных] виновных в двойном убийстве. Ждем обещанных скорых подробностей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Земляки обвиняемого в убийстве ветерана: Хороший парень, но после Рязани стал дерзким

«Комсомолка» побывала на малой родине Максима Куприна в Пронском районе. Именно он является единственным обвиняемым в гибели блокадника Павла Макеева и его жены Риммы Федоровны (подробнее).

Павел Макеев дважды мог погибнуть в блокадном Ленинграде, но на 92-м году жизни был жестоко убит отморозком

Лучшие сотрудники и оперативники СКР, УМВД и ФСБ были брошены на раскрытие этого громкого преступления (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU