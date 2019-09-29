На улице Чкалова в Рязани провалился люк
По злой иронии это случилось на участке, где ведутся дорожные работы
Почему-то на такие "мелочи" дорожные службы внимание не обращают. Фото: группа "ПУВР" ВКонтакте.
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Люк подземных инженерных сетей провалился на улице Чкалова в Рязани. Об этом 29 сентября сообщила подписчица группы «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети ВКонтакте.
При этом в комментариях рязанские водители отмечают, что подобное явление – не редкость на проезжей части рязанских улиц. Именно этот люк расположен на участке, где по злой иронии как раз ведутся дорожные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU