На улице Чкалова в Рязани провалился люк

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-29T16:23:03+03:00

Почему-то на такие "мелочи" дорожные службы внимание не обращают. Фото: группа "ПУВР" ВКонтакте.

По злой иронии это случилось на участке, где ведутся дорожные работы

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Люк подземных инженерных сетей провалился на улице Чкалова в Рязани. Об этом 29 сентября сообщила подписчица группы «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети ВКонтакте.

При этом в комментариях рязанские водители отмечают, что подобное явление – не редкость на проезжей части рязанских улиц. Именно этот люк расположен на участке, где по злой иронии как раз ведутся дорожные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU