«Горячее сердце города»: Ново-Рязанская ТЭЦ отмечает 60-летие

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-27T17:37:22+03:00

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26 сентября исполнилось 60 лет с момента пуска первого котла и первой турбины на Ново-Рязанской ТЭЦ. Значимость этого события трудно переоценить – по сей день львиная доля электрической и тепловой энергии для Рязани производится именно на «Новорязанке».

Турбоагрегат №1, день запуска которого считается днем рождения ТЭЦ.

Предприятие поздравили представители правительства региона, администрации Рязани, областной и городской Думы, Рязанской торгово-промышленной палаты, РМПТС, Рязанской нефтеперерабатывающей компании, коллеги –энергетики, руководители профсоюзных объединений области и другие почетные гости.

- Я вижу, что в коллективе ТЭЦ много и молодых специалистов, и ветеранов. Такая преемственность поколений очень ценна, потому что дает возможность передавать традиции, заложенные еще 60 лет назад, преумножая достигнутые успехи, - сказал и.о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов.

От имени губернатора Николая Любимова он поблагодарил всех за личный вклад в общее дело и наградил лучших работников - тех, кто ведет за собой коллектив - памятными знаками, грамотами, благодарностями и ценными подарками главы региона. Руководитель министерства ТЭК и ЖКХ региона вручил коллективу станции Почетную грамоту Министерства энергетики Российской Федерации. Другие выступавшие также поздравляли и награждали энергетиков - от слесарей и машинистов-обходчиков до руководителей - за их добросовестный труд, сравнивали «Новорязанку» с «сердцем города».

- Славная история нашей станции ко многому нас обязывает, как и то место, которое мы занимаем в энергосистеме города. Однако, сохраняя эту историю и многолетние традиции, мы, прежде всего, устремляем свои взгляды в будущее, - отметил директор Рязанского филиала «Ново-Рязанской ТЭЦ» Андрей Богданов.

Эти слова подтвердил председатель совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков и анонсировал предстоящее техническое перевооружение предприятия:

- Думаю, что в ближайшей перспективе мы продолжим модернизацию производства – экономически все посчитано, и уже можно сказать, что это будет большой шаг вперед. Мы обновим значительную часть оборудования и сделаем все, чтобы станция так же надежно работала еще не меньше 60 лет.

Начало работы Ново-Рязанской ТЭЦ стало значимым событием и широко освещалось в прессе того времени.

Особая, по-настоящему праздничная и радостная атмосфера сложилась в день юбилея на встрече участников пуска первых агрегатов, первостроителей ТЭЦ и ветеранов труда. Они рассказывали, как к концу 50-х на ударной комсомольской стройке с опережением сроков рождался важнейший генерирующий объект Южного промузла. А затем кропотливая работа «пусковиков» позволила в конце сентября 1959 года включить в параллельную работу со всей энергосистемой страны первый турбогенератор мощностью 25 тысяч киловатт. Уже в декабре заработал второй энергоблок станции. Первыми тепловую и электрическую энергию получили нефтезавод, комбинат искусственного волокна, и позже жители Горрощи.

Каждого ветерана поздравили с юбилеем и наградили, вручили подарки и корпоративную медаль в честь 60-летия ТЭЦ.

Каждого ветерана поздравили с юбилеем и наградили, вручили подарки и корпоративную медаль в честь 60-летия ТЭЦ. В программе этой встречи, конечно же, был праздничный обед и концерт. В память о тех, кого уже нет с нами, ветераны возложили цветы к барельефу в честь пуска первого котла и турбоагрегата №1. Многие из них, вглядываясь в ставшее с годами родным пространство турбинного цеха, с трудом сдерживая слезы, делились друг с другом теплыми воспоминаниями о годах работы на ТЭЦ.

В память о тех, кого уже нет с нами, ветераны возложили цветы к барельефу в честь пуска первого котла и турбоагрегата №1.

ИСТОЧНИК KP.RU