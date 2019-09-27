2019-09-27T16:50:33+03:00
Происшествия

Суд не выпустил ректора РГУ из-под домашнего ареста

Защита ссылалась на нарушение прав Андрея Минаева, ухудшение его материального положения и состояния здоровья
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: rsu.edu.ruФото: rsu.edu.ru
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Ректор Рязанского госуниверситета Андрей Минаев останется под домашним арестом еще на месяц. Такое решение Советский районный суд принял 27 сентября, сообщает его пресс-служба.

Доктор исторических наук обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Утверждали, что Минаев премировал работников вуза, но оставить позволил лишь малую часть денег – остальное якобы предназначалось на «представительские расходы» для приема комиссии Рособрнадзора, а потрачено было по своему усмотрению.

Защита Минаева возражала против домашнего ареста. Адвокат ссылался на состояние здоровья, нарушение прав его клиента сотрудниками правоохранительных органов и ухудшение его материального положения из-за пропуска работы. Суд этим аргументам не внял, встал на сторону следствия, и продлил ранее избранную меру пресечения до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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