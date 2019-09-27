В Рязани запустят новое радио для молодых

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-27T15:59:29+03:00

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В первой половине будущего года рязанцы смогут слушать еще одну FM-радиостанцию, сообщается на сайте телеканала ТКР.

Ее запустит сама рязанская телекомпания, которая решила назвать новое радио ТКР.ФМ.

О планах по наполнению радиоэфира какими-либо программами телевизионщики пока не сообщают, уточнив лишь, что это будет городское радио для молодых.

– Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию приняла решение 27 сентября, – сообщил ТКР. – Помимо нас, рассматривали проекты еще шести претендентов.

Новая радиостанция будет работать на частоте 93.2 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU