2019-09-27T15:59:29+03:00
Общество

В Рязани запустят новое радио для молодых

Местный телеканал ТКР выходит на FM-диапазон
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

В первой половине будущего года рязанцы смогут слушать еще одну FM-радиостанцию, сообщается на сайте телеканала ТКР.

Ее запустит сама рязанская телекомпания, которая решила назвать новое радио ТКР.ФМ.

О планах по наполнению радиоэфира какими-либо программами телевизионщики пока не сообщают, уточнив лишь, что это будет городское радио для молодых.

– Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию приняла решение 27 сентября, – сообщил ТКР. – Помимо нас, рассматривали проекты еще шести претендентов.

Новая радиостанция будет работать на частоте 93.2 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани убили ветерана войны Великой Отечественной и его супругу
«Горячее сердце города»: Ново-Рязанская ТЭЦ отмечает 60-летие
В Рязанской области стреляли по школе
Суд не выпустил ректора РГУ из-под домашнего ареста
В Рязанской области во время работ погиб сотрудник ДРСУ
Рязанца обвинили в попытке убить бывшую жену и тещу
МФЦ предупредил рязанцев о недостоверной информации в интернете
В ФСБ рассказали о «разминировании» автовокзала «Приокский»
В субботу на пять часов перекроют дорогу Рыбное – Константиново
Памятник академику Павлову и его собаке открыли в рязанском медуниверситете
Рязанец в обход налоговой построил и продал целый поселок
Из-за прорыва в 144 домах Рязани отключили холодную воду
Роспотребнадзор принимает жалобы на холод в детсадах и школах
Один из подручных Шишкана задержан в Рязанской области
Мигрантов-среднеазиатов отправили на родину из Рязани за счет государства
Два касимовских предпринимателя торговали просроченной мясной продукцией
Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал профессором
У застреленного рязанского предпринимателя остались жена и сын
В Дягилево через «М5Молл» будет теперь ходить маршрутка №47
«Проехал по собаке много раз». Полиция проверяет новый факт живодерства