В Рязани запустят новое радио для молодых
Местный телеканал ТКР выходит на FM-диапазон
Фото: Архив "КП".
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В первой половине будущего года рязанцы смогут слушать еще одну FM-радиостанцию, сообщается на сайте телеканала ТКР.
Ее запустит сама рязанская телекомпания, которая решила назвать новое радио ТКР.ФМ.
О планах по наполнению радиоэфира какими-либо программами телевизионщики пока не сообщают, уточнив лишь, что это будет городское радио для молодых.
– Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию приняла решение 27 сентября, – сообщил ТКР. – Помимо нас, рассматривали проекты еще шести претендентов.
Новая радиостанция будет работать на частоте 93.2 FM.
ИСТОЧНИК KP.RU