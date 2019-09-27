Рязанца обвинили в попытке убить бывшую жену и тещу

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-27T15:56:32+03:00

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Следственный комитет предъявил обвинение 44-летнему жителю города Сасово по делу о покушении на убийство двух человек. Как сообщает пресс-служба областного управления, он хотел зарезать бывшую жену и тещу, но, к счастью, его смогли остановить.

Жуткая история произошла 8 мая в селе Борок Шиловского района. Покинутый муж ворвался в дом к экс-супруге, ножом (а их при нем было аж три) попытался ударить ее в шею, но женщина оказала активное сопротивление. Попытка воткнуть клинок в живот теще, которая пришла защитить дочь, тоже не удалась – нож был выбит из рук. Когда незваный гость принялся душить пожилую женщину, подоспели соседи и скрутили его.

Обвиняемый заключен под стражу. Свою вину он не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU