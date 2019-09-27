В субботу на пять часов перекроют дорогу Рыбное – Константиново
Ограничения связаны с проведением соревнований
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В субботу, 28 сентября, с 9.00 до 14.00 перекроют автодорогу Рыбное – Константиново. Ограничения связаны с проведением Всероссийского легкоатлетического пробега.
Соревнования посвящены 124-й годовщине со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Проводятся они с 1980 года и традиционно собирают несколько сотен участников – любителей и профессионалов.
Добраться до села Константиново в субботу можно будет по объездной дороге через Срезнево – Дивово – Старолетово – Вакино.
ИСТОЧНИК KP.RU
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