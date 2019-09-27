2019-09-27T10:32:22+03:00
Происшествия

Из-за прорыва 144 домах Рязани отключили холодную воду

Возможно и перекрытие движения
Мария БЛИНОВА
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Утром в пятницу, 27 сентября, в центре Рязани по асфальту потекли потоки воды. ЧП произошло на перекрестке Московского и Михайловского шоссе – около лестницы рядом с ж/д путепроводом.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, на участке прорвало водопровод. На месте работает бригада «Водоканала».

Предварительно до 16.00 перекрыта подача холодной воды по адресам: Михайловское шоссе дома 2-144 (частный сектор) и Московское шоссе, д. 5а и д. 7.

Сейчас решается вопрос о замене трубопровода и в случае необходимости, на участке ограничат движение транспорта.

Напомним, только в мае на этом же участке было две аварии подряд: сначала рванула канализация, из-за которой в образовавшийся «бассейн» проваливались люди и машины, а следом прорвало водопровод.

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По словам очевидцев, уровень воды местами достигает середины колес легковушек. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

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