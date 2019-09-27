2019-09-27T09:46:44+03:00
Общество

Роспотребнадзор принимает жалобы на холод в детсадах и школах

Рязанцам напомнили о минимальных температурах в учреждениях соцсферы
Антон КОНОВАЛОВ
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..Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Роспотребнадзор по Рязанской области напомнил о нормативах температуры в социальных учреждениях и возможности пожаловаться на их нарушение. Как сообщили в пресс-службе управления, их специалисты контролируют готовность к зиме систем отопления и помещений, проводят лабораторно-инструментальные исследования.

Температурные минимумы:

- в детсадах - 21-23 градусов в игровых комнатах, 19-20 градусов в спальнях;

- в учебных помещения школ – 18-24 градуса;

- в палатах лечебно-профилактических учреждений – 20-26 градусов;

- учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей – 20 градусов в помещениях для отдыха и игр;

- организации соцобслуживания пожилых людей и инвалидов – 20-22 в жилых комнатах.

Обращения о недотопах предлагают направлять через сайт Роспотребнадзора либо звонить на горячую линию по телефону 8-800-100-22-62.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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