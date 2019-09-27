Роспотребнадзор принимает жалобы на холод в детсадах и школах
Роспотребнадзор по Рязанской области напомнил о нормативах температуры в социальных учреждениях и возможности пожаловаться на их нарушение. Как сообщили в пресс-службе управления, их специалисты контролируют готовность к зиме систем отопления и помещений, проводят лабораторно-инструментальные исследования.
Температурные минимумы:
- в детсадах - 21-23 градусов в игровых комнатах, 19-20 градусов в спальнях;
- в учебных помещения школ – 18-24 градуса;
- в палатах лечебно-профилактических учреждений – 20-26 градусов;
- учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей – 20 градусов в помещениях для отдыха и игр;
- организации соцобслуживания пожилых людей и инвалидов – 20-22 в жилых комнатах.
Обращения о недотопах предлагают направлять через сайт Роспотребнадзора либо звонить на горячую линию по телефону 8-800-100-22-62.
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ИСТОЧНИК KP.RU