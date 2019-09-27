Один из подручных Шишкана задержан в Рязанской области

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-27T08:47:06+03:00

Он подозревается в похищении и убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи

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Один из подозреваемых в похищении и убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой, ее мужа сына и сестры, задержан в Рязанской области при содействии СОБР. Об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Ранее Следственный комитет сообщал о задержании восьми человек – предполагаемых участников преступного сообщества Олега Шишканова (ныне Медведева), известного как Шишкан. Дмитрия Гусева и Эдуарда Харькова из числа подручных правоохранительные органы выделяют как людей, приближенных к главарю.

По официальной версии, причиной ликвидации члена Заксобрания Раменского района и ее семьи явился отказ «делиться» землей компании «Племзавод Раменское», гендиректором которого являлась Сидорова. Инкриминируется банде и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU