Один из подручных Шишкана задержан в Рязанской области
Один из подозреваемых в похищении и убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой, ее мужа сына и сестры, задержан в Рязанской области при содействии СОБР. Об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии.
Ранее Следственный комитет сообщал о задержании восьми человек – предполагаемых участников преступного сообщества Олега Шишканова (ныне Медведева), известного как Шишкан. Дмитрия Гусева и Эдуарда Харькова из числа подручных правоохранительные органы выделяют как людей, приближенных к главарю.
По официальной версии, причиной ликвидации члена Заксобрания Раменского района и ее семьи явился отказ «делиться» землей компании «Племзавод Раменское», гендиректором которого являлась Сидорова. Инкриминируется банде и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU