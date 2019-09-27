Мигрантов-среднеазиатов отправили на родину из Рязани за счет государства

СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-27T07:03:33+03:00

Авиабилеты по маршрутам Москва — Ташкент и Москва — Душанбе мигрантам купили за счет государства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трое иностранцев с нарушениями въехали на территорию России и незаконно находились в нашей стране

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Рязанские судебные приставы в очередной раз выдворили из страны приезжих из Средней Азии — двоих граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Все трое нарушили правила въезда на территорию России, и находились в нашей стране незаконно. Авиабилеты по маршрутам Москва — Ташкент и Москва — Душанбе мигрантам купили за государственный счет.

Кстати, по состоянию на 27 сентября самый дешевый авиабилет в одну сторону до Ташкента обойдется в 9 300 рублей, чтобы долететь без пересадок из Москвы до Душанбе, нужно заплатить 12 150 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU