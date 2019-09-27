Мигрантов-среднеазиатов отправили на родину из Рязани за счет государства
Рязанские судебные приставы в очередной раз выдворили из страны приезжих из Средней Азии — двоих граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана, сообщает пресс-служба ведомства.
Все трое нарушили правила въезда на территорию России, и находились в нашей стране незаконно. Авиабилеты по маршрутам Москва — Ташкент и Москва — Душанбе мигрантам купили за государственный счет.
Кстати, по состоянию на 27 сентября самый дешевый авиабилет в одну сторону до Ташкента обойдется в 9 300 рублей, чтобы долететь без пересадок из Москвы до Душанбе, нужно заплатить 12 150 рублей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В центре Рязани полиция пресекла массовою драку мигрантов
Инцидентов с участием приезжих из Средней Азии произошел на улице Горького (подробнее).
На улице Соборной за «Детским миром» массово задерживают мигрантов
Рязанская полиция продолжает проводить оперативно-профилактические мероприятия (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU