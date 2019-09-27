Два касимовских предпринимателя торговали просроченной мясной продукцией
Специалисты рязанского Россельхознадзора провели внеплановые проверки предпринимателей Касимовского района, сообщает пресс-служба ведомства. Так у одного из них инспекторы обнаружили в торговом зале замороженный набор «Для борща. Свиной», изготовленный Чернышихинским МК Нижегородской области. На момент проверки в продаже на остатке находилось 2,55 кг продукции из 10,1 кг.
Никаких ветеринарных сопроводительных документов с указанием «территориального и видового происхождения», а также ветеринарно-санитарного состояния, не было.
Инспекторы составили протокол об административном правонарушении и выдали предписание об утилизации просроченной продукции.
В торговой точке второго ИП специалисты Россельхознадзора нашли окорочок с кожей из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный, производства АО «Приосколье», в количестве 6,6 кг. Дата выработки — 15 августа 2019 года. Как и в предыдущем случае, никаких ветеринарных документов не было.
По факту выявленных нарушений на предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, выдали предписание об утилизации просрочки и вынесли постановление о штрафе на сумму 3 тысячи рублей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Внимание! Рязанцев предупредили о белорусских продуктах с бактериями
Продукция 11 предприятий находится на усиленном лабораторном контроле. Изучайте упаковку... (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU