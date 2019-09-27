Два касимовских предпринимателя торговали просроченной мясной продукцией

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-27T06:36:07+03:00

Россельхознадзор выписал предписание об уничтожении продукции и оштрафовал одного из торговцев

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Специалисты рязанского Россельхознадзора провели внеплановые проверки предпринимателей Касимовского района, сообщает пресс-служба ведомства. Так у одного из них инспекторы обнаружили в торговом зале замороженный набор «Для борща. Свиной», изготовленный Чернышихинским МК Нижегородской области. На момент проверки в продаже на остатке находилось 2,55 кг продукции из 10,1 кг.

Никаких ветеринарных сопроводительных документов с указанием «территориального и видового происхождения», а также ветеринарно-санитарного состояния, не было.

Инспекторы составили протокол об административном правонарушении и выдали предписание об утилизации просроченной продукции.

В торговой точке второго ИП специалисты Россельхознадзора нашли окорочок с кожей из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный, производства АО «Приосколье», в количестве 6,6 кг. Дата выработки — 15 августа 2019 года. Как и в предыдущем случае, никаких ветеринарных документов не было.

По факту выявленных нарушений на предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, выдали предписание об утилизации просрочки и вынесли постановление о штрафе на сумму 3 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU