«Зеленый сад» объявил о старте продаж квартир в новом ЖК «Счастье» на Михайловском шоссе

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-26T16:24:53+03:00

Дом находится всего в 5 минутах езды от Площади Победы

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Жилой комплекс «Счастье» находится в 150 метрах от Михайловского шоссе. Он специально спроектирован так, чтобы шум и городская суета остались за пределами дворового пространства. От транспортной магистрали комплекс отделяют частные дома и зеленые насаждения.

Квартиры комфорт-класса, надземная парковка, детская и спортивная площадки, зеленая зона для отдыха с видом на парк и реку – это формат удобного современного жилья в живописном районе Рязани.

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В одно-, двух- и трехкомнатных квартирах ЖК «Счастье» – классические и SMART-планировки. Площадь комнат от 12 кв. м позволяет без проблем разместить мебель и бытовую технику. Высота потолков – 2,65 м. В квартирах установлено оборудование для индивидуального отопления. В подъезде – бесшумные лифты, на 1 этаже находится комната для детских колясок.

Рядом расположен природный парк «Павловская пойма», на реке Павловка есть обустроенный пляж.

У дома – хорошая транспортная доступность, он находится всего в 5 минутах езды от Площади Победы. Рядом Московское шоссе и Окружная дорога, отсюда легко попасть в центр города или выехать за его пределы, минуя пробки. Школьный автобус доставит детей к месту их учебы. В 10 минутах ходьбы от ЖК «Счастье» – детский сад, магазины, аптеки, отделения банков.

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Квартиры в жилом комплексе «Счастье» продаются по минимальным ценам. Для удобства предусмотрены различные варианты покупки: ипотека, рассрочка.

Подробная информация – в Отделе продаж Группы компаний «Зеленый сад» по адресу: г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д. 2. Телефон: +7 (4912) 777-777. Сайт: зеленый сад.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU