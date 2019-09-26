В «протекающий» рязанский детсад нагрянула прокуратура
18 сентября сразу в нескольких группах соцсети ВКонтакте появилось обращение жителя Пронского района. В анонимной записи неизвестный/ая рассказал о проблемах в Малинищинском детском саду: в помещении пахнет канализацией, а в комнатах, где играют и отдыхают малыши, течет с потолка. Однако все это – многолетние беды. В этом же году, по словам автора записи, к ним прибавилась новая.
– Это экономия на отопления, – написал пользователь. – Родителей попросили потеплее одевать детей и купить им теплые пижамы. Вот так решили сэкономить на здоровье и без того часто болеющих детей.
После появления записи на место отправились сотрудники прокуратуры, 25 сентября представившие отчет о проверке.
По информации пресс-службы надзорного органа, в дошкольной группе Малинищинской средней школы действительно обнаружены нарушения СанПиНа. По всем жалобам, указанным анонимом, руководителю районного Управления образования и молодежной политики внесено представление.
Фото: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU