В «протекающий» рязанский детсад нагрянула прокуратура

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-26T13:56:37+03:00

Кто-то из родителей анонимно пожаловался на условия в соцсети

Изменить размер текста: A A

18 сентября сразу в нескольких группах соцсети ВКонтакте появилось обращение жителя Пронского района. В анонимной записи неизвестный/ая рассказал о проблемах в Малинищинском детском саду: в помещении пахнет канализацией, а в комнатах, где играют и отдыхают малыши, течет с потолка. Однако все это – многолетние беды. В этом же году, по словам автора записи, к ним прибавилась новая.

– Это экономия на отопления, – написал пользователь. – Родителей попросили потеплее одевать детей и купить им теплые пижамы. Вот так решили сэкономить на здоровье и без того часто болеющих детей.

После появления записи на место отправились сотрудники прокуратуры, 25 сентября представившие отчет о проверке.

По информации пресс-службы надзорного органа, в дошкольной группе Малинищинской средней школы действительно обнаружены нарушения СанПиНа. По всем жалобам, указанным анонимом, руководителю районного Управления образования и молодежной политики внесено представление.

Фото: соцсети

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский детсад обязал родителей сдавать деньги на ремонт и благоустройство

Даже в документе прописали эту обязанность. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU