2019-09-26T13:56:37+03:00
Общество

В «протекающий» рязанский детсад нагрянула прокуратура

Кто-то из родителей анонимно пожаловался на условия в соцсети
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 сентября сразу в нескольких группах соцсети ВКонтакте появилось обращение жителя Пронского района. В анонимной записи неизвестный/ая рассказал о проблемах в Малинищинском детском саду: в помещении пахнет канализацией, а в комнатах, где играют и отдыхают малыши, течет с потолка. Однако все это – многолетние беды. В этом же году, по словам автора записи, к ним прибавилась новая.

– Это экономия на отопления, – написал пользователь. – Родителей попросили потеплее одевать детей и купить им теплые пижамы. Вот так решили сэкономить на здоровье и без того часто болеющих детей.

После появления записи на место отправились сотрудники прокуратуры, 25 сентября представившие отчет о проверке.

По информации пресс-службы надзорного органа, в дошкольной группе Малинищинской средней школы действительно обнаружены нарушения СанПиНа. По всем жалобам, указанным анонимом, руководителю районного Управления образования и молодежной политики внесено представление.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский детсад обязал родителей сдавать деньги на ремонт и благоустройство

Даже в документе прописали эту обязанность. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гордума Рязани рассмотрела аспект развития муниципальных предприятий
Гордума Рязани утвердила заместителей главы администрации
Рязанка отсудила за моральный вред в ДТП 100 тысяч рублей
«Формула Кино» приглашает рязанцев на эксклюзивную трансляцию Synergy global forum 2019
Экс-помощнику прокурора Рыбновского района вынесли обвинительный вердикт
В Рязанской области построят 7 мусороперегрузочных станций
Под Рязанью в своей машине застрелили бизнесмена Алексея Громова
Рязанцам-льготникам хотят ограничить количество поездок в маршрутках
Больному раком желудка рязанцу спасли жизнь
На Северной окружной в Рязани – огромная пробка
От Рязани до Солотчи можно будет доехать за 23 рубля
Певица Юлия Ковальчук попала в ДТП по дороге из Рязани
Стали известны кандидаты на должность замглавы администрации Рязани