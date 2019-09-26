2019-09-26T12:29:44+03:00
Происшествия

Рязанка отсудила за моральный вред в ДТП 100 тысяч рублей

Госпитализации не потребовалось, но две недели женщина была на больничном
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Рыбновского райсуда по делу о ДТП.

Авария произошла год назад в этом же районе. Женщина, получившая травмы, две недели была на больничном: госпитализации не потребовалось, она проходила лечение амбулаторно, то есть в поликлинике.

Позже, посчитав это моральным вредом, она пошла в суд с иском о компенсации к женщине-водителю. Последнюю к тому времени уже признали виновной в ДТП.

Райсуд, изучив, в том числе и медицинские документы, принял решение иск удовлетворить, обязав виновницу аварии выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.

Та не согласилась и обжаловала решение в облсуде, который оставил вердикт районного без изменений, посчитав, что хоть утраты работоспособности и нет, тем не менее, истица получила длительное расстройство здоровья, испытывала боль, то есть перенесла физические и нравственные страдания.

Теперь женщина-водитель должна будет заплатить требуемую сумму: решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба облсуда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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