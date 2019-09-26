«Формула Кино» приглашает рязанцев на эксклюзивную трансляцию Synergy global forum 2019

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-26T11:48:52+03:00

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В начале октября в Санкт-Петербурге состоится SYNERGY GLOBAL FORUM 2019, эксклюзивные видеотрансляции с которого можно будет увидеть на большом экране кинотеатров объединенной сети «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино»). Среди участников актеры: Арнольд Шварценеггер, Майкл Портер, Ицхак Адизес, Маршалл Голдсмит, Грант Кардон и Игорь Рыбаков.

Прямая видеотрансляция выступлений основных спикеров этого образовательного форума пройдет с 10:30 4 октября в 27 городах присутствия кинотеатров объединенной сети «КИНО OKKO», в том числе в Рязани – в кинотеатре «Формула кино» в ТЦ «Виктория Плаза».

Билеты уже в продаже.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU