2019-09-26T11:29:12+03:00
Недвижимость

В Рязанской области построят 7 мусороперегрузочных станций

Пока же региональный оператор заключает договоры с действующими предприятиями по переработке и захоронению мусора
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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В правительстве Рязанской области 25 сентября прошло совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба кабмина. Напомним, в регионе создают новую систему обращения с ТКО.

– Нормально отлаженные сбор, вывоз, утилизации мусора по адекватным тарифам – одно из главных положительных изменений, которое должны почувствовать люди, – сказал губернатор Николай Любимов. – Для достижения показателей, определенных для Рязанской области федеральным проектом, предстоит построить 7 мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов.

Напомним, в скором времени должен заработать региональный оператор по обращению с ТКО – в этом качестве выбрана компания «Эко-Пронск».

Ее руководитель Валерий Матюхин сообщил на совещании, что торги на перевозку мусора уже прошли, перевозчик определен. С предприятиями, которым принадлежат объекты обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, «Эко-Пронск» договоры тоже заключил. Одновременно скорректирована территориальная схема обращения с отходами.

Приступить к работе региональный оператор должен будет с ноября этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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