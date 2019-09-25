На Северной окружной в Рязани – огромная пробка

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-25T21:00:37+03:00

Серьезное ДТП на оживленной трассе с отбойниками приводит к затору. Фото: соцсети.

На особо оживленной в утренние и вечерние часы дороге случилось серьезное ДТП

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На Северной окружной дороге в Рязани произошло серьезное ДТП. И сразу образовался огромный затор из автомобилей, двигающихся в направлении микрорайона Канищево. Краткое видео выложили подписчики группы ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».

Мы обратили свои взоры на сервис «Яндекс.Пробки». Он показывает, что скорость движения транспорта на этом участке Северной окружной дороги по состоянию на 20.30 составляет около 10 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU