2019-09-25T21:00:37+03:00
Происшествия

На Северной окружной в Рязани – огромная пробка

На особо оживленной в утренние и вечерние часы дороге случилось серьезное ДТП
Иван АНТОНОВ
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Серьезное ДТП на оживленной трассе с отбойниками приводит к затору. Фото: соцсети.Серьезное ДТП на оживленной трассе с отбойниками приводит к затору. Фото: соцсети.
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На Северной окружной дороге в Рязани произошло серьезное ДТП. И сразу образовался огромный затор из автомобилей, двигающихся в направлении микрорайона Канищево. Краткое видео выложили подписчики группы ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».

Мы обратили свои взоры на сервис «Яндекс.Пробки». Он показывает, что скорость движения транспорта на этом участке Северной окружной дороги по состоянию на 20.30 составляет около 10 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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