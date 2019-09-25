Певица Юлия Ковальчук попала в ДТП по дороге из Рязани
У автомобиля, на котором передвигалась поп-дива после выступления, взорвалось колесо
Взрыв колеса может привести к серьезным последствиям. В случае с Ковальчук все обошлось. Фото: соцсети.Фото: Павел АВЕРИН
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Певица Юлия Ковальчук сообщила в своем Instagram, что у автомобиля, на котором она ехала в столицу после выступления в Рязани, взорвалось колесо. На каком именно участке дороги это случилось, Ковальчук не указывает. Известно с ее слов, что поломка произошла поздно вечером 24 сентября.
Сотрудники ГИБДД, вероятно, при этом ДТП не привлекались. Сведений из официальных источников мы не нашли.
Заметим, однако, что Юлия Ковальчук сохраняет оптимизм и продолжает работать для своих зрителей:
- Вернулись поздно, спали мало... Но все равно всем хорошего настроения!
ИСТОЧНИК KP.RU