2019-09-25T19:35:37+03:00
Происшествия

Певица Юлия Ковальчук попала в ДТП по дороге из Рязани

У автомобиля, на котором передвигалась поп-дива после выступления, взорвалось колесо
Антоний ВОХЕЧ
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Взрыв колеса может привести к серьезным последствиям. В случае с Ковальчук все обошлось. Фото: соцсети.Взрыв колеса может привести к серьезным последствиям. В случае с Ковальчук все обошлось. Фото: соцсети.Фото: Павел АВЕРИН
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Певица Юлия Ковальчук сообщила в своем Instagram, что у автомобиля, на котором она ехала в столицу после выступления в Рязани, взорвалось колесо. На каком именно участке дороги это случилось, Ковальчук не указывает. Известно с ее слов, что поломка произошла поздно вечером 24 сентября.

Сотрудники ГИБДД, вероятно, при этом ДТП не привлекались. Сведений из официальных источников мы не нашли.

Заметим, однако, что Юлия Ковальчук сохраняет оптимизм и продолжает работать для своих зрителей:

- Вернулись поздно, спали мало... Но все равно всем хорошего настроения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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