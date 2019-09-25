2019-09-25T18:44:00+03:00
Политика

Стали известны кандидаты на должность замглавы администрации Рязани

Точку поставят депутаты на заседании гордумы в четверг, 26 сентября
Антоний ВОХЕЧ
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Сергею Савину (справа) места в новой горадминистрации не нашлось.Сергею Савину (справа) места в новой горадминистрации не нашлось.Фото: Павел АВЕРИН
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На заседании комитета по регламенту и депутатской этике Рязгордумы представили кандидатов на должность заместителей главы городской администрации Елены Сорокиной. По замыслу разработчиков новой структуры исполнительной власти областного центра Игорь Тишин будет курировать экономический блок, Владимир Бурмистров будет отвечать за городское хозяйство, Надежда Штевнина – за вопросы социальной сферы.

Окончательное решение по персоналиям будет принято на очередном заседании гордумы. Оно пройдет в четверг 26 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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