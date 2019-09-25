В рязанской деревне из-за сендвич-трубы сгорела баня

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-25T18:22:45+03:00

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Вечером во вторник, 24 сентября, в Клепиковском районе случился пожар. Звонок на телефон единой диспетчерской служба поступил в 21.00 – в деревне Кабаново загорелась баня, сообщает издательство «Пресса».

На место выехали три машины – расчет тумских пожарных, экипаж «Пожлеса» и бригада газокомпрессорной станции. Однако спасти баню не удалось: деревянную постройку огонь поглотил почти моментально. Дом пожарным удалось отстоять.

Как позже пояснил начальник ОНД по Клепиковскому району Евгений Маркин, пожар возник из-за сендвич-трубы, которые стали часто использовать в качестве дымохода.

ИСТОЧНИК KP.RU