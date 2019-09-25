Рязанская область одной из первых упростила декларирование доходов для сельских депутатов

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-25T18:06:13+03:00

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Рязанская область упростила декларирование доходов для сельских депутатов. Внесение поправок в законодательство было утверждено 25 сентября на заседании регионального парламента.

Согласно изменениям, теперь сельским депутатам, работающим на непостоянной основе, нужно будет подавать сведения о доходах и имуществе (своих и семьи) только в том случае, если в отчетном году они приобрели недвижимость, транспорт или ценные бумаги на сумму, превышающую заработок за три года. Если таких сделок не было, требуется уведомить губернатора своего региона.

Прежняя норма не учитывала особенности местного самоуправления на селе и создавала для депутатов «необоснованные затруднения» в виде сбора «большого пакета» бумаг.

За представителей социальной сферы — врачей и учителей — заступился лидер рязанских единороссов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

— Говорить о каких-то их нелегальных доходах, платных услугах я бы не стал. Это действительно люди, добросовестно выполняющие свою работу, получающие зарплату в одном учреждении, прозрачно все, публично. Все это понятно, не надо там искать людей на подработке где-то в стороне. У нас здесь широкое представительство педагогов, врачей в Думе. Коллеги, давайте внимательнее относиться к фразам, которые мы в адрес целого сообщества направляем, — подчеркнул спикер регионального парламента.

Также на заседании были введены новые виды ответственности за предоставление неполных или недостоверных деклараций. Это, в частности, освобождение от должности или лишение бюджетной ставки на срок полномочий представительного органа, предупреждение. Ранее была предусмотрена одна мера — досрочное прекращение полномочий.

3 апреля поправки в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» единогласно в первом чтении приняла Государственная Дума. С предложением упрощения декларирования для работающих на непостоянной основе сельских депутатов выступил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Члены фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе одними из первых в стране поддержали его инициативу.

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ИСТОЧНИК KP.RU