2019-09-25T17:20:53+03:00
Происшествия

Два юных рязанских угонщика-рецидивиста улетели в кювет

Теперь их снова будут судить
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба регионального управления СУ СК РФФото: Пресс-служба регионального управления СУ СК РФ
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Кораблинские следователи завершили расследование уголовного дела об угоне авто, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК РФ. По делу проходят уже судимые за такие же преступления парни 2003 и 2002 годов рождения.

Ранним июльским утром два юных жителя рабочего поселка Сапожок, еще не начавшие трезветь с ночной попойки, угнали «ВАЗ 21074» из гаража, расположенного в том же райцентре.

И рванули на край света – то есть в соседний район. Однако силы свои не рассчитали и вместо катания с ветерком оказались в кювете. Бросив машину, назад они вернулись уже пешком.

Теперь, собрав достаточно доказательств, следователи направили дело на утверждение в прокуратуру. Дальше оно пойдет уже в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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