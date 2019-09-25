Два юных рязанских угонщика-рецидивиста улетели в кювет
Кораблинские следователи завершили расследование уголовного дела об угоне авто, сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК РФ. По делу проходят уже судимые за такие же преступления парни 2003 и 2002 годов рождения.
Ранним июльским утром два юных жителя рабочего поселка Сапожок, еще не начавшие трезветь с ночной попойки, угнали «ВАЗ 21074» из гаража, расположенного в том же райцентре.
И рванули на край света – то есть в соседний район. Однако силы свои не рассчитали и вместо катания с ветерком оказались в кювете. Бросив машину, назад они вернулись уже пешком.
Теперь, собрав достаточно доказательств, следователи направили дело на утверждение в прокуратуру. Дальше оно пойдет уже в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU