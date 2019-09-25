На трассе Рязань – Спас-Клепики перевернулся грузовик с щебнем
Утром в среду, 25 сентября, на 34-м километре автодороги Рязань – Спас-Клепики произошло серьезное ДТП. Опрокинулся грузовик Scania, груженый щебнем. По предварительным данным, водитель машины на слишком большой скорости зашел в поворот – машину накренило, после чего мужчина не смог справиться с управлением.
Издательство «Пресса» сообщает, что водитель грузовика получил травмы. Известно также, что машина двигалась со стороны областного центра.
По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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